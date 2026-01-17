社会的な信用を得ながらも、性犯罪に手を染める者がいる。芸能関連会社「カケルエンターテイメント」（以下カケル社）の粟津彰（あわづあきら）社長（51）が、まさにそうだった。【写真10枚】歌舞伎町のホテルの前に生脚の女の子がズラリ…“交渉成立”の「決定的瞬間」も同社HPで“京都大学工学部卒という異色の経歴”と持ち上げられる一方、目出し帽に水泳用のゴーグルといういでたちで“副業”にいそしんでいたのだ。