¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤Ï2·î28Æü¤è¤ê¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÀÖ¡¦ÎÐ¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤«¤é30Ç¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ3¥·¥ê¡¼¥º¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛÅö»þ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤Û¤ÜºÆ¸½¤·¤¿¾¦ÉÊ¥¿¥°¡Ê°ìÍ÷¡Ë1¤Ä¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤òºÆ¸½¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µ­Ç° ¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¥Ô¥«¥Á¥å¥¦£±/1¡×¤Ç¡¢´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï7480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£1997Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¡¢Ìó45Ëü¸Ä½Ð²Ù¤·¤¿¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ô¥«¥Á¥å¥¦£±/£±¡×¤ÎÉü¹ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¤Ê¤ë¡£¾¦ÉÊ¥¿¥°¤âÅö»þ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë