すかいらーくレストランツ（東京都武蔵野市）が運営するファミリーレストラン「ガスト」が、ロッテ（東京都新宿区）のロングセラーアイス「雪見だいふく」とコラボレーションしたスイーツメニュー4種類を1月22日10時30分から販売します。【画像】やっば…雪見だいふくがドン…！ガストのスイーツ4種を見る！おいしそう！！（6枚）メニューは、「いちごと雪見だいふくのパフェ」「いちごと雪見だいふくのプリンサンデー」「