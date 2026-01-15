¤³¤Î½Õ¡¢ÂçÊ¬¸©·Ù¤¬ºÎÍÑÍ½Äê¤Î·Ù»¡´±¤È¿¦°÷¤ÎÆâÄê¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤Ø¤ÎÆþ¹»¤òÁ°¤ËÆâÄê¼Ô¤¬·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂçÊ¬¸©·Ù¤ÇºÎÍÑÆâÄê¼°²áµî5Ç¯¤ÇºÇÂ¿¤Î90¿Í·è°Õ¿·¤¿¤Ë ¸©·Ù»¡¤Ë¤Ïº£Ç¯¡¢·Ù»¡´±¤È¿¦°÷¤¢¤ï¤»¤Æ90¿Í¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£15Æü¤Ï¸©·Ù»¡³Ø¹»¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆâÄê¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ °ËÆ£±ÑÌÀ·ÙÌ³ÉôÄ¹¤¬°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¾Ú½ñ¤òÅÏ¤·¤¿¤¢¤È¡¢ÆâÄê¼Ô¤òÂåÉ½¤·¤Æ»Ô¸¶ÐÒ¿¿¤µ¤ó¤¬¡Ö·±Îý¤äË¡Îá¤Î¼èÆÀ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß