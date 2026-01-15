¿åÆ»¤Î½¤Íý¤ò°ÍÍê¤·¤¿Ì¾¸Å²°»Ô¤Î½÷À­¤Ë¡¢¥¯ー¥ê¥ó¥°¥ª¥Õ¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¥¦¥½¤ÎÄÌÃÎ¤ò¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿À¸Í»Ô¤Î¼«±Ä¶È¡¦ÀÐºäæÆÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô(34)¤È¡¢Ãæ¶è¤ÎÌµ¿¦¡¦Î©»³·òÅÍÍÆµ¿¼Ô(34)¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÐºäÍÆµ¿¼Ô¤Ï¿åÆ»½¤Íý¤ò°ÍÍê¤·¤¿ÃæÀî¶è¤Î½÷À­(68)¤Ë¡¢Î©»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥´¥­¥Ö¥ê¶î½ü¤ò°ÍÍê¤·¤¿Ë­ÅÄ»Ô¤ÎÃËÀ­(26)¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ìËÜÍè¤Ï¤Ç¤­¤ë¥¯ー¥ê¥ó¥°¥ª¥ÕÀ©ÅÙ¤ò¤Ç¤­¤Ê¤¤