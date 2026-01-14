 Å´¥Ñ¥¤¥×¤ò¿¶¤ê²ó¤·3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Æ£ß·ÎÃ²Í¤Î?·ãÊÑ»Ñ?¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÃÂê¤Î»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢18Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×(TBS)¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£Æ±ºî¤ÏºÊ»¦¤·¤ÎÌµ¼Â¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦(ÎëÌÚÎ¼Ê¿)¤¬¡¢²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë°­ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²Êâ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ¿¿¼Â¤òÄÉ¤¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡£Æ£ß·¤ÏÎ¢ÁÈ¿¥¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Ì¸ÌðÄ¾ÅÍ¤ò±é¤¸¤ë