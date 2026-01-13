エレコム株式会社は、SD/microSD/コンパクトフラッシュの3種類のメモリーカードに1台で対応する、3スロット・ケーブル一体型メモリーカードリーダー「MR3-C30BK」を1月中旬より新発売する。SDカードシリーズ、microSDカードシリーズに加え、デジタル一眼レフカメラなどで使用されるコンパクトフラッシュにも対応した3スロット仕様のメモリーカードリーダーだ。SD/microSDカード用の2スロットはいずれもUHS-I（最大104MB/s）、コン