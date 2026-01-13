1台で3種類のカードに対応！エレコム、ケーブル一体型メモリーカードリーダー
エレコム株式会社は、SD/microSD/コンパクトフラッシュの3種類のメモリーカードに1台で対応する、3スロット・ケーブル一体型メモリーカードリーダー「MR3-C30BK」を1月中旬より新発売する。SDカードシリーズ、microSDカードシリーズに加え、デジタル一眼レフカメラなどで使用されるコンパクトフラッシュにも対応した3スロット仕様のメモリーカードリーダーだ。
SD/microSDカード用の2スロットはいずれもUHS-I（最大104MB/s）、コンパクトフラッシュスロットはType I（最大167MB/s）に対応しており、対応するパソコンと組み合わせることで、高解像度写真や大容量動画ファイルなどのデータを高速で転送できる（いずれも理論値）。パソコン側との接続は、USB 5Gbps対応のUSB-Aコネクターを採用している。
取り回しやすい約50cmの一体型ケーブルを装備しており、ケーブルを忘れたり紛失したりする心配がない。スリムでコンパクトなボディのため、外出の際もかばんのポケットやガジェットポーチに入れて気軽に持ち運べる。
■SDカードとmicroSDカードに加え、コンパクトフラッシュも使える3スロット搭載！
SDカード、microSDカード、コンパクトフラッシュの3つのスロットを搭載している。デジタルカメラやアクションカメラの撮影データをパソコンに取り込めるため、画像・映像データの編集やSNSへのアップロードに便利だ。
※SDカード・microSDカードの同時接続はできない。
※著作権保護機能には対応していない。
SD/microSD/コンパクトフラッシュ、3つのスロットを装備。USB-Aポートに対応し、幅広い環境で使用可能
■データの移動も便利！高速データ転送が可能
・パソコンと接続する際、SDカード・microSDカードの2つのスロットはいずれもUHS-I（最大104MB/s）に、コンパクトフラッシュスロットはType I（最大167MB/s）に対応しているため、高解像度写真や大容量動画ファイルなどの高速データ転送が可能だ。
・※理論値
・UHS-IIおよびSD Express対応カードの読み書きに対応している（※）。
・接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作が可能だ。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとメモリーカードリーダー間で通信するデータ品質を安定させる設計となっている。
※読み込み・書き込み時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になる。
デジカメの大容量データも高速で転送可能
■ドライバー不要！コンパクトなケーブル一体型タイプ
・専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能だ。
・厚み約1.5cmで、かばんやポーチなどにすっきり収納でき、持ち運びに便利だ。
・ケーブル長は約50cmで、取り回しやすい余裕のある長さだ。
コンパクトで持ち運びも便利。ケーブル一体型でケーブルを忘れたり、紛失する心配がない
ケーブル長は約50cmで取り回しやすい長さ
■環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品
・自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品だ。
・環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用している。
・環境保全に取り組み、製品の包装容器の体積を社内基準製品より20％以上小型化している。
・環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている。
・環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を社内基準製品より20％以上削減している。
・THINK ECOLOGY >（[https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）](https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）)
