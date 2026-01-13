茂木外相は訪問先のイスラエルで、パレスチナ自治区ガザの人道状況への懸念を表明しました。茂木大臣は12日にイスラエルのヘルツォグ大統領を表敬し、イスラム組織ハマスによるテロを強く非難するとともに、ガザの人道状況に対する深刻な懸念を表明しました。前日には、ネタニヤフ首相やサール外相にも同様の考えを伝えています。茂木外相：ガザの深刻な人道状況に対する懸念を伝えたところであります。ヨルダン川西岸における入植