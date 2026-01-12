ブレグマンの契約は7000万ドルが後払いとの報道レッドソックスからFAとなっていたアレックス・ブレグマン内野手が、カブスと5年1億7500万ドル（約276億円）で合意したと10日（日本時間11日）、複数の米メディアが伝えた。契約には7000万ドル（約110億円）分が後払いになるという。もっとも、この契約形態でドジャースが“炎上”する事態になった。ブレグマンに後払いが含まれていると伝えたのは、米スポーツメディア「ジ・アス