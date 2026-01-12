元日本ハムの杉谷拳士氏が「練馬区二十歳のつどい」を訪問元日本ハムの杉谷拳士氏が12日、自身のSNSを更新。15年の時を経て……やっと来れた。成人の皆さんおめでとうございます」と東京・練馬区の成人式に参加したことを報告した。東練馬シニア、帝京高出身の杉谷さんはこの日、「練馬区二十歳のつどい」でトークショーを行った。その後自身のX（旧ツイッター）で「20歳の杉谷くんへ、20歳の時に恩師に出会います。人の繋がり