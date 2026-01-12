元日本ハムの杉谷拳士氏が「練馬区二十歳のつどい」を訪問

元日本ハムの杉谷拳士氏が12日、自身のSNSを更新。15年の時を経て……やっと来れた。成人の皆さんおめでとうございます」と東京・練馬区の成人式に参加したことを報告した。

東練馬シニア、帝京高出身の杉谷さんはこの日、「練馬区二十歳のつどい」でトークショーを行った。その後自身のX（旧ツイッター）で「20歳の杉谷くんへ、20歳の時に恩師に出会います。人の繋がりを大切に歩んでいます」と投稿。2012年から日本ハムの指揮をとった栗山英樹氏に対する思いを明かした。

その後、「侍JAPAN、MVP……オールスター……薔薇色の野球人生を夢みてたね」と続け、再び「20歳の杉谷くんに届けたい」と過去の自分にメッセージ。「ごめんね……夢は叶いませんでした……レギュラーにもなれなかったんだから」と謝罪した。

それでも「素敵な出会いがたくさんありました。毎日必死に生きた杉谷くん今だから言える。ありがとう」。現役を引退後も活躍する杉谷氏が最後には、過去の自分に感謝していた。（Full-Count編集部）