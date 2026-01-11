会見の様子は「GIANTSTV」で生配信された巨人からポスティング申請し、ブルージェイズと4年契約を結んで入団した岡本和真内野手が11日、東京都内の日本記者クラブで会見に臨んだ。壇上では改めて、憧れの舞台で戦う意気込みや巨人への感謝など胸中を伝えた。11年過ごした巨人への感謝を忘れなかった。「まずひとつ思うのはジャイアンツに入団できてよかったとすごく思いますし、ジャイアンツでプレーしてきたことはすごく特