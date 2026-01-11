西口監督ら首脳陣が集結「緊張感のある顔をしていた」西武の新人合同自主トレが10日、ベルーナドームに隣接するカーミニーク・フィールドで始まった。初日には西口文也監督をはじめ首脳陣とフロント、担当スカウト、スタッフらが集結し13人（支配下6人、育成7人）の新人達の動きに目を凝らした。西口監督は「全員が緊張感のある表情をしていました。みんな元気そうだったのでほっとしました」と笑顔を浮かべた。ルーキー13人の