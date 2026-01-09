日本に住むイスラム教徒のお墓をどうするか。いわゆる「土葬問題」が注目を集めている。実際に計画が進んでいた大分県や宮城県では、多様性や公平性の観点から新たな土葬墓地を認めるべきだという意見と、住民の不安などを理由に反対する意見とが対立、墓地建設にストップがかかっている。【写真を見る】イスラム教徒が眠る「日本国内にある墓地」自分たちにない文化に不安を抱くのは自然なこととも言えるが、一方で日本国内で