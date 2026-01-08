お笑いコンビ・ノンスタイルの井上裕介が８日、オフィシャルブログを更新。正月休みを終え、仕事始めを迎えた心境を率直につづり、前向きな姿勢を見せた。 この日、「働きますよぉ〜！！」と題してブログを更新。「正月休みも終わって、今日から働きます」と切り出し、しっかりと休養を取れたことを明かした上で「十分休ませていただいたので、あとはひたすら働くのみ」と仕事モードへと気持ちを切り替えた様子をつづった。 続け