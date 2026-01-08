俳優の大泉洋の新曲「陽炎」が、直木賞作家・今村翔吾氏の小説を原作としたテレビアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』（11日スタート毎週日曜後11：30）のエンディングテーマに決定した。【画像】かっこいい！大泉洋がEDテーマを担当する『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』「陽炎」は、大泉と玉置浩二によるタッグが再び実現した新曲で、大泉にとって自身初となるアニメタイアップ楽曲。本作からインスパイアを受けた歌詞にも注目が集まる