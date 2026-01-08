お金を扱う中で野球とは違う緊張感をずっと味わってきた強み西武にドラフト6位入団した川田悠慎外野手（四国銀行）が7日、ベルーナドームに隣接する若獅子寮に入寮した。これまでの社業を生かし、初任給については「積み立てNISAの増額」に使うプランも明かした。入寮した川田は「いよいよ始まるんだという気持ちが一番強い。テレビで見ていた人たちと一緒にプレーするので、今までと違った気持ちでプレーしていくと思う。そう