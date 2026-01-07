元ロッテ監督の井口資仁氏らが飛距離アップのポイントを小学生に伝授飛距離アップの鍵は“トップの位置”にある。東京都西東京市の岩倉高グラウンドで2025年12月14日に行われた「GRAFARE（グラファーレ）ジュニア野球教室」に、元ロッテ監督の井口資仁氏、日本ハム外野守備走塁コーチの森本稀哲氏らが参加。24チーム241人の小学生に、日米通算2254安打をマークした井口氏は打撃で飛距離を伸ばすポイントを伝授した。「バッティン