2026Ç¯¤Î±¿Àª¤ËÈ¿¶ÁÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÏºòÇ¯¡¢ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¤òËþÉ¼¤Ç¼õ¾Þ¡£¿·Ç¯Áá¡¹¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶ÄÅ·¤µ¤»¤¿¡£ÂçÃ«¤Ïºòµ¨¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ55ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â14»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨2.87¤òµ­Ï¿¤·¡¢¼«¿È4ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°MVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÏ·ÊÞ¥Ë¥å¡¼¥¹»¨»ï¡ÖTIME¡×¤Î2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃ½¸¹æ¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Î¥È