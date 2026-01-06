フランスで5日、大雪が降り、パリ近郊では一時、総距離1000キロを超える渋滞が起きるなど、交通機関に大きな混乱が生じました。フランスでは5日、パリなどが大雪に見舞われ、凱旋門の周辺は一面、雪景色となりました。エッフェル塔が白く染まったほか、モンマルトルの丘では、斜面を使ってスキーを楽しむ人の姿もみられました。一方で航空便が減便したほか、鉄道も遅延するなど交通機関に混乱が生じ、パリ近郊の主要な道路はあわせ