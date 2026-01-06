2026年を運のいい年にしたいなら、我慢ばかりのお金の使い方は少し見直してみませんか。大切なのは、支出を無理に抑えることではなく、気持ちよく使う先を選ぶこと。日々のお金に振り回されず、自分や家族の幸せにつながる使い方ができれば、自然と運もめぐってきます。今回は、節約と投資を上手に組み合わせ、無理なくお金が貯まる仕組みづくりを実践し、著書があるインスタグラマーのえまさんに、気持ちも前向きになる「ハッピー