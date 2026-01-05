Bジェイズは岡本の獲得を正式発表、7日午前3時からトロントで入団会見ブルージェイズは4日（日本時間5日）、岡本和真内野手と4年6000万ドル（約94億円）で契約を結んだことを正式発表した。入団会見は6日午後1時（日本時間7日午前3時）にトロントで行われる予定だが、ここで注目されたのが敏腕代理人スコット・ボラス氏の“超”が付くほどの多忙ぶりだ。MLB公式サイトでブルージェイズ番を務めるキーガン・マセソン記者は岡本