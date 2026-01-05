元TOKIOの城島茂（55）が5日、自身が代表取締役を務め、1日に創業した「株式会社城島ファーム」の公式サイトを立ち上げた。「会社情報」として、代表取締役は自身だとし、創業は2026年1月1日、資本金は1000万円で、事業内容は「芸能活動・講演・地域・教育・社会連携・EC事業」と記した。また、会社のコンセプトを「今日を耕し、明日を育てる。」とし、「先人たちの汗と知恵を、私たちの世代がどう受けとめ、次の世代へ残し