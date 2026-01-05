徳島市中央卸売市場で1月5日の朝、初競りが行われ、威勢のいい掛け声とともに、2026年の取り引きが始まりました。「カラン カラン」午前5時20分、徳島市の遠藤彰良市長と市内の小学生4人が鳴らす鐘を合図に、水産物の競りが始まりました。市場には、徳島近海で獲れたタイやヒラメなどが並び、中卸業者らが、目当ての品を次々と競り落としていきました。徳島市中央卸売市場によりますと、5日の初競りの鮮魚の入荷量は、天候に恵まれ