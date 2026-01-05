ナコMF南野拓実へ同僚らがエールフランス1部ASモナコの選手が「DAGHE TAKI（頑張れ、タキ）」Tシャツを着用して左膝の負傷で戦線離脱している日本代表MF南野拓実へエールを送った。南野は現地時間12月21日に行われたクープ・ドゥ・フランス（カップ戦）のオセール戦で負傷交代。検査の結果、左膝前十字靭帯断裂の重傷で戦線離脱を余儀なくされた。モナコは現地時間1月3日にリーグ・アン第17節でリヨンと対戦（1-3）。クラブ