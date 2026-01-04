京都サンガF.C.は4日、ヴィッセル神戸から期限付き移籍していたMF齊藤未月(26)が完全移籍となることを発表した。齊藤は2025年7月から京都に期限付き移籍。加入後はJ1リーグ戦3試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF齊藤未月(さいとう・みつき)■生年月日1999年1月10日(26歳)■出身地神奈川県■身長/体重166cm/66kg■経歴湘南U-15平塚-湘南ユース-湘南-ルビン・カザン(ロシア)-湘南-G大阪-湘南-神戸-