三上朋也はDeNA入団1年目に21セーブ＆13ホールドをマークDeNAや巨人などで活躍した三上朋也投手は、2025年シーズン限りで現役を引退した。JX-ENEOS（現ENEOS）から2013年ドラフト4位で入団した1年目、65試合に登板して21セーブ、13ホールドを記録した。しかし、2年目は右肘の怪我で出遅れると、新人の山崎康晃投手が台頭。掴んだ抑えの座をわずか1年で譲ることになった。1年目の2014年、三上は開幕メンバーに名を連ねた。即戦