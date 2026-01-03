2025年の年間ランキング記事を振り返ります。【2025年フード部門1位】に輝いたのはこちらの記事でした。忙しいときの味方・インスタントラーメン。最近では海外のものも食べられるようになって味選択の幅も広がりましたよね。ESSEonlineライターが気になったのは、SNSでも話題になったマレーシアの「マイクアリ ペナンホワイトカレー麺」。気になる味をレポートします。※ 記事の初出は2025年3月。年齢を含め内容は執筆時の状況で