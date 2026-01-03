2025年の年間ランキング記事を振り返ります。【2025年フード部門1位】に輝いたのはこちらの記事でした。

忙しいときの味方・インスタントラーメン。最近では海外のものも食べられるようになって味選択の幅も広がりましたよね。ESSEonlineライターが気になったのは、SNSでも話題になったマレーシアの「マイクアリ ペナンホワイトカレー麺」。気になる味をレポートします。

※ 記事の初出は2025年3月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

世界一に選ばれた！マレーシア発のインスタントラーメン

今回注目したのは、マレーシア随一のリゾート地・ペナン島の屋台発祥「マイクアリ ペナンホワイトカレー麺」です。

この袋麺は、『The Ramen Rater（ラーメンレイター）』というアメリカのインスタントラーメンランキングサイトで世界一に選ばれた過去があり、ラーメンマニアのあいだでは広く知られているのだそう。

おかずクラブさんのYouTube『おかずクラブちゃんねる』でも、2023年の5月配信の際に絶賛されていて、どんな味なんだろうと興味津々！ どこで購入できるのか調べてみると、カルディコーヒーファーム（KALDI）やその他オンラインストアでも取り扱いがあり、今回購入できました。

「マイクアリ ペナンホワイトカレー麺」のパッケージを見てみると、エビやハーブといったトッピングの下の真っ赤なスープが印象的。口コミを見て覚悟はしていたけれど、この袋麺はかなり辛いようで強烈な色味にも納得です。

開封すると、中には1食分の乾麺と調味料が入っています。乾麺の原材料には小麦粉のほかにタピオカ粉などが使われていますが、麺量は66gと一般的です。調味料は、うま辛味の秘訣となる濃厚なエビと魚介がベース。たくさんのスパイスが組み合わさったカレーペーストとスープの素、ココナッツクリームの全3種類です。

小袋の封を切る前から、エスニック料理独特のスパイシーな香りがまあまあしっかりと漂います。カレーペーストはドロッとした半固形ですが、ほかの2つはパウダー状で、一見すると、どのタイミングで調味料を加えるのが正解か分かりません…。

でもご安心を！ つくり方は袋の裏面に日本語で書かれています。しかも簡単。

気づけば「ペナンホワイトカレー麺」に魅了されていた…

早速調理開始。まずは鍋で水350mLを沸騰させ、麺を入れて3分間ゆでます。その隙に、3つの調味料の小袋を開封して器に出しておきましょう！

半固形でカレールーのような濃い茶色をしたのが、カレーペースト。薄茶色の粉末はスープの素で、白い粉末はココナッツクリームです。

麺がゆであがったら、お湯と一緒に器に移してよく混ぜれば完成！ 調味料がまんべんなく溶けて麺に絡むように、下からすくいあげる感じで混ぜるのがポイントです。この時点で、まるで自宅がエスニック料理店になったかのような香りが充満。食欲がそそられます。

スープの色は、パッケージの写真で見るよりややマイルドな赤…といったところでしょうか。とはいえ、見た目から辛そうなことに変わりはありません。

ところが、スープをすすってみると…あれ？ 辛く…ない？ タイ料理とはひと味違いますが、これぞエスニック料理なピリッとスパイスが効いたコクのある味が口いっぱいに広がります。

麺は、やや太めのちぢれ麺。モチッとした食感で食べ応えがあります。と、ここでカーッと強烈な辛さが！ “あとからくるタイプ”の辛さだったのですね。

途端に額から汗がにじみ出し、口の中は火を噴きそう。それなのに、妙にやみつきになって箸が止まりません。これ、好きな人はどハマリするタイプの味ですね。

●トッピングをしても絶品だった！

別の日は、ゆで卵と豆苗（パクチーのほうが合いそう）、エビをトッピング。辛いスープがヒタヒタとしみ込んだゆで卵がとってもおいしい！ このスープで味玉をつくったら、エンドレスでいける自信があります。

そしてまた別の日は、とろけるチーズを乗せてみました。チーズが麺に絡んでほんの少しだけれど辛さがマイルドになるので、わんぱくに2枚以上は入れたいところ。

『おかずクラブちゃんねる』では、しめにご飯を投入していたのでマネをしてみると、お米が魚介のうま味を吸って麺よりも味わいが深かったです。これをおかずに、もう1杯ご飯を食べられそう。

お店の味を再現するには、麺と調味料を一緒に煮込むといい。なんていう口コミも見られるので、気になった人は試してみてはいかがでしょうか。

