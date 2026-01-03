◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）往路でまさかの１７位に沈んだ帝京大が、復路で９位に滑り込み大逆転でシード権を獲得した。「日本一あきらめの悪いチーム」は最終１０区、ゴールまで残り７００メートル地点の馬場先門ではシード圏内１０位と２秒差の１１位だったが、土壇場で逆転してみせた。復路５区間全員