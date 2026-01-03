◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）３年連続９２度目の出場となった日大は、壮絶なシード権争いを制し、１２年ぶりのシード権獲得となる１０位でフィニッシュした。＊＊＊１０区を任された大仲竜平は、中央学院大をわずかに３秒上回るタイムでタスキを受けた。往路１７位で一斉スタートの帝京大を含め