予算削減からの再投資、今井獲得で日本市場進出を本格加速アストロズは2日（日本時間3日）、今井達也との正式契約を発表した。最大99億円との報道もある大型契約の背景には、球団が昨年結んだ日本企業との契約、そして予算削減後の再投資で、日本市場開拓への布石があるとチーム番記者が分析した。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のアストロズ番を務めるチャンドラー・ローマ記者が、この契約について言及。「予想