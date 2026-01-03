「私の頭の中の消しゴム」 (C)2004 CJ Entertainment Inc.& Sidus Pictures Corporation. All rights reserved. パク・チャヌク監督とイ・ビョンホンがタッグを組んだ「しあわせな選択」(3月6日(金)日本公開)で、実に7年ぶりの映画復帰を果たしたソン・イェジン。米アカデミー賞国際長編映画賞の韓国代表作品にも選出されている同作で、イェジンは韓国最大の映画の祭典・青龍映画賞の主演女優賞を受賞。結婚、出産を経た