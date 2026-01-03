【ワシントン共同】米司法省は2日、南部ノースカロライナ州シャーロット郊外で昨年12月31日の夜に無差別襲撃を計画したとして、外国のテロ組織を支援しようとした疑いで過激派組織「イスラム国」（IS）を支持する男（18）を逮捕したと発表した。スーパーやファストフード店でナイフやハンマーを使って人々を襲おうと企てていたとしている。司法省や米メディアによると、男は昨年12月12日ごろ、ISメンバーを装った潜入捜査官と