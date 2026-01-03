À¾Éð¤ä¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¡¢2026Ç¯¤Ï³ÚÅ·¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¾®Ìî»ûÎÏ»áÀ¾Éð¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç10Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·ÄÌ»»310»î¹çÅÐÈÄ¡£°úÂà¸å¤ÏÎ¾µåÃÄ¤Ç¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¾®Ìî»ûÎÏ»á¤Ï¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é³ÚÅ·¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¾®Ìî»û»á¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ËÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢µð¿Í¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿6ºÐ¾å¤Î·»¤È¾ïÈØÂç4Ç¯»þ¤ËÅ·¹ñ¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤¿Êì¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¾®Ìî»û»á¤¬¹ãÁã¹â¡Êºë¶Ì¡Ë¤Î3Ç¯¤À¤Ã¤¿1998Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢NTTÅìËÌ¤Ë½êÂ°¤·