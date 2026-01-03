Êì¿Æ¤ÈÆÍÁ³¤Î¡ÈÊÌ¤ì¡É¡Ä¹ðÊÌ¼°ÅöÆü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿µå¾ì¡¡´¶¤¸¤¿¸«¤¨¤Ê¤¤ÎÏ¡¢Ëº¤ì¤ÌÅ¾µ¡¤Î1Æü
À¾Éð¤ä¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¡¢2026Ç¯¤Ï³ÚÅ·¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¾®Ìî»ûÎÏ»á
¡¡À¾Éð¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç10Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·ÄÌ»»310»î¹çÅÐÈÄ¡£°úÂà¸å¤ÏÎ¾µåÃÄ¤Ç¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¾®Ìî»ûÎÏ»á¤Ï¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é³ÚÅ·¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¾®Ìî»û»á¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢µð¿Í¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿6ºÐ¾å¤Î·»¤È¾ïÈØÂç4Ç¯»þ¤ËÅ·¹ñ¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤¿Êì¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Ìî»û»á¤¬¹ãÁã¹â¡Êºë¶Ì¡Ë¤Î3Ç¯¤À¤Ã¤¿1998Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢NTTÅìËÌ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿·»¤Î¡Ö¿ÊÆ£¼Â¡×¤¬7°Ì»ØÌ¾¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£Ì¾»ú¤¬°ã¤¦¤Î¤Ï¤È¤â¤Ë°ì¿Í¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤ÎÀ«¤ò¤½¤ì¤¾¤ì»Ä¤¹¤¿¤á¡¢ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ò¹Ô¤¤·»¤¬ÊìÊý¤Î¿ÊÆ£¡¢¾®Ìî»û»á¤¬ÉãÊý¤ÎÀ«¤ò·Ñ¤¤¤À¡£¡ÖÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¹Í¤¨¤Ç¡¢²ÈÊÁ¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡·»¤ÈÆ±¤¸¹â¹»¡¢Âç³Ø¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¾ï¤ËÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡£¡Ö·»µ®¤¬¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¶¤â¹Ô¤±¤ë¤Ã¤Æ¡£¹â¹»¤Î¤È¤¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·Ú¤¯¹Í¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£¥×¥í¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ïÈØÂç2Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï±¦¸ª¤Î°¡Ã¦±±¤äÀ©µåÆñ¤Ç²ê¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢3Ç¯¤«¤é¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¼çÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·Þ¤¨¤¿4Ç¯¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÇÙ¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êì¤Î»à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»3Ç¯¤ÎºÇ¸å¤Î²Æ¤ÎÂç²ñ¤Ë¤âÆ®ÉÂÃæ¤Ê¤¬¤é¾®Ìî»û»á¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤è¤¦¤È±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸ÆµÛ¤¹¤ë¤³¤È¤â¶ì¤·¤¤¤Î¤Ë¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¤À¤«¤é´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï2¡¢3ÆüÁ°¤ËÊì¤ÏÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°Æü¤¬ÄÌÌë¤Ç¡¢ÅöÆü¤Ï¹ðÊÌ¼°¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ï¡Ö»î¹ç¤ËÍè¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¡×¤Èµ¤¸¯¤Ã¤¿¤¬¡ÖÊì¤ÏËÍ¤Î»î¹ç¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢»î¹ç¤ÇÅê¤²¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¾®Ìî»û»á¤ÏÁáÄ«¤ËÊì¤È¤ªÊÌ¤ì¤·¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¹ðÊÌ¼°ÅöÆü¤Î»î¹ç¡Ä²ÝÂê¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤â¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¹ðÊÌ¼°¤È¤Û¤ÜÆ±»þ¹ï¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¡¢¾®Ìî»û»á¤Ï7²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Î´°Éõ¾¡Íø¤ò¿ë¤²¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬°¤¤¤Î¤ËÁ´Á³°ã¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿§¡¹¤¢¤Ã¤ÆÎý½¬¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¡£¤³¤Î»î¹ç¤ËÀ¾Éð¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¤â¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥Åê¤ÎÏ¢Â³¤Ç¼«¿È¤ÎÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸«¤¨¤Ê¤¤ÎÏ¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ2002Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÀ¾Éð¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£µð¿Í¤ËÆþ¤Ã¤¿·»¤Ï±¦¸ª¤Îç§ÈÄÃÇÎö¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢1·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ3Ç¯´Ö¤ÇÀïÎÏ³°¤Ë¡£·»ÄïÆ±»þ¥×¥í¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Å·¹ñ¤ÎÊì¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¤Ë¤ÏÃÙ¤ì¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£²ÈÂ²¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤¤¡¢¾®Ìî»ûÎÏ¤Ï¥×¥í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿¡£¡ÊÅòÀõÂç / Dai Yuasa¡Ë