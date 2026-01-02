三重県伊勢市の伊勢神宮に、初詣のために訪れていた女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮しようとしたとして44歳の男が逮捕されました。 性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されたのは、神奈川県藤沢市の自称・会社員の男（44）です。 警察によりますと男は2日午前11時ごろ、伊勢神宮の境内で静岡県富士市から初詣に来ていた10代の女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮しようとした疑