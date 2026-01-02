書道パフォーマンスで新年を祝った大分市のトキハ本店。例年より1時間遅い午前10時から初売りがスタートしました。関係者によると開店直後の客足は去年より3割ほど多いということです。 （買い物客）「今年が一番にぎわっている感じがしていて来てよかったなと思います」「孫や子どもの服を見たりします」 店内では食品や衣類など準備したおよそ9000個の福袋が次々に売れていきました。