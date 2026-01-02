巨人で8年間活躍したカナダの右腕退団から6年以上が過ぎても変わらぬ“巨人愛”が見える。元巨人のスコット・マシソン氏が1日、自身のインスタグラムを更新。巨人の関係者やファンに向けた“年賀状”にSNSでは歓喜の声が広がっている。2012年から2019年まで巨人でプレー。2014年には守護神として30セーブを挙げるなど、NPB通算421試合に登板して27勝29敗、54セーブ174ホールドを誇る。2019年限りで惜しまれつつ現役を引退した