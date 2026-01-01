ドジャースの大谷翔平投手（31）が日本時間1日、自身のインスタグラムを更新。愛犬デコピン一色の年賀状を公開した。大谷は「HAPPYNEWYEAR！2026今年もよろしくお願いします令和8年元旦」と書かれた年賀状風の画像を投稿し、新年のあいさつをした。年賀状はデコピンの写真がふんだんに使われており、差出人も「大谷デコピン」となっていた。住所も「D県D市D町犬小屋前」と、遊び心たっぷりに仕上がっている。こ

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む ライブドアブログ埋め込みコードを取得