助っ人補強はジャクソンら投手中心8年ぶりに最下位でシーズンを終えたロッテ。シーズ後には新たに3人の助っ人を補強し、現役ドラフトではパンチ力に期待ができる井上広大外野手を阪神から獲得した。投手と外野で熾烈な争いが生まれる可能性が高い。ロッテの外野は2025年新人王の西川史礁、元ドラ1の藤原恭大、俊足好打の高部瑛斗、ブレークした山本大斗ら逸材がひしめいている。プロ入りから高い期待を受けていた藤原は2025年