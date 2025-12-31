【その他の画像・動画等を元記事で観る】数々の漫画賞を受賞した話題の歴史マンガ『天幕のジャードゥーガル』のTVアニメを、2026年7月よりテレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠・BS朝日にて放送開始することが発表された。また、ティザーPVおよびティザービジュアルを初公開。さらに日本が世界に誇る豪華クリエイター陣の参加も明らかとなった。トマトスープにより秋田書店「Souffle」（スーフル）にて連載中の『天幕のジ