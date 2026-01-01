米放送局「FOXスポーツ」が選出米国は大みそかを迎え、米放送局「FOXスポーツ」は2025年の名場面トップ10を発表。大谷翔平投手の“伝説の試合”などがランクインした。ランキングの中では、史上初となるオールスターでのホームランダービーでのタイブレーク決着が7位。6位以上はカル・ローリー捕手の捕手最多となるシーズン60号（4位）を除いては、プレーオフでのシーンがランクインした。6位にはブルージェイズのブラディミ