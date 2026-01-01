水戸市のアパートの一室で女性が首から血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察は殺人事件の可能性も視野に捜査を進めています。【映像】現場の様子先月31日午後7時ごろ、水戸市加倉井町のアパートの一室で、この部屋に住むネイリストの女性（31）が首から血を流して倒れているのを帰宅した夫（27）が見つけました。女性は意識不明の状態で病院に搬送され、その後、死亡が確認されました。警