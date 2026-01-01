最も本塁打が出なかった本拠地に変化長年にわたり貧打に苦しんできた中日にとって、2026年は大きな変革の1年となるかもしれない。本拠地バンテリンドームの外野にテラス席「ホームランウイング」が設置されることで、本塁打が出やすくなる可能性が高くなる。それは果たして打線にとってプラスになるのか。セイバーメトリクスの指標などを用いてプロ野球の分析を行う株式会社DELTAのデータによると、期待を抱かせる数値があった。