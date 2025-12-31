中国の習近平国家主席は、新年を迎えるにあたりテレビ演説を行い、台湾について「祖国統一という歴史の潮流は止められない」と強調しました。習主席は国営テレビを通じておよそ10分にわたり、年末恒例の演説を行いました。この中で習主席は中国経済について、「経済規模は140兆元に達すると見込まれる」と順調な成長をアピールしました。その上で2025年の成果について、日本に対する戦争に勝利して80周年となる記念として軍事パレ