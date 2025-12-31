¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡Ê9·î19Æü¸ø³«¡Ë¤Î¶½¼ý¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¸ø³«¤«¤é103Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷¿ô655.8Ëü¿Í¡¢¶½¼ý100.1²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢2025Ç¯¤Ë¶½¼ý100²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ù´Þ¤á¤Æ4ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÀïÆ®¥â¡¼¥É¤ÎàÈãÝºÂ¡ª¥Ô¥ó¥Á¤ÎÃº¼£Ïº¡õµÁÍ¦¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ì¾¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È2025Ç¯