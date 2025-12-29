『装苑』の元編集長で、現在はファッションコーディネーターとして活躍する徳田民子さん（80歳）。16年前に長野県安曇野市へ移住したのをきっかけに、暮らしがとてもシンプルになったそう。ここでは、徳田さんが考える夫婦の距離感などについて紹介します。※ この記事は『80歳、私らしいシンプルライフ』（幻冬舎刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。【写真】一緒に庭仕事をする徳田さん夫婦お互いを尊重し合える夫婦