インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、美容整形＆美容皮膚科「HAABクリニック」（東京都渋谷区）と共同で、女性300人を対象にした「憧れの美肌女性芸能人」に関するアンケートを実施。その結果をランキング形式で紹介しています。【1〜10位】えっ？意外な人が？「美肌女性芸能人」ランキング結果がコレ！調査は、12月10〜23日にかけてインターネットで行われました。3位は、俳優の天海祐希さんと石